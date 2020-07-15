Дело Гандзюк: суд оставил Левина под стражей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97236 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108133 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112993 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143706 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114170 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137254 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103304 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102732 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102245 просмотра

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Дело Гандзюк: суд оставил Левина под стражей

Дело Гандзюк: суд оставил Левина под стражей

Киев  •  УНН

 • 13477 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.

Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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