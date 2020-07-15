Дело Гандзюк: суд оставил Левина под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 года включительно.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.
Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.