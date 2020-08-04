Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив Мангера під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.
"3 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2020 року", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив до 11 вересня тримання під вартою голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Раніше в УНН повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.