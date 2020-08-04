Дело Гандзюк: апелляционный суд оставил Мангера под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"3 августа 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлен в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.
Напомним, Печерский районный суд Киева продлил до 11 сентября содержание под стражей голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Ранее в УНН сообщалось, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).
12 июня стало известно, что прокурор возобновил досудебное расследование по Мангеру и Левину.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.