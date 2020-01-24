Справа Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Левіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Генпрокурора.
"... працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на К. Гандзюк", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.
За вчинення злочину винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.
Водночас, проводився розшук одного із ключових фігурантів справи – основного, за даними слідства, організатора нападу Олексія Левіна. А голові Херсонської облради повідомили про підозру.
Слідство у справі Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
У СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити результати розслідування справи Гандзюк.