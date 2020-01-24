Дело Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого Левина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Генпрокурора.
"... сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября 2018 года в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.
За совершение преступления вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет.
В то же время, проводился розыск одного из ключевых фигурантов дела - основного, по данным следствия, организатора нападения Алексея Левина. А председателю Херсонского облсовета сообщили о подозрении.
Следствие по делу Гандзюк проходит в пределах пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.
В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования дела Гандзюк.