13:11 • 4514 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 9600 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 16406 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 37360 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 45961 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 47806 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 40601 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 49133 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 62133 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33857 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Василь Костюк підтримав фандрайзинг для дітей-спортсменів із родин військових

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Українська федерація карате розпочала фандрайзингову кампанію на стипендії для дітей-спортсменів, чиї батьки служать у ЗСУ. Ініціатором стала американська співачка Келсі Кімберлін, а обличчям кампанії – каратистка Марія Гнесь.

Василь Костюк підтримав фандрайзинг для дітей-спортсменів із родин військових
Каратистка Марія Гнесь

Українська федерація карате (УФК) повідомляє про старт кампанії фандрайзингу на стипендії для українських дітей-спортсменів, чиї батько, мати або обоє батьків служать у Збройних силах України, передає УНН.

Мета кампанії – допомогти юним атлетам продовжувати заняття спортом, попри складні обставини, в яких опинилися їхні родини через війну.

Ініціатором кампанії стала американська співачка та волонтерка з українським корінням Келсі Кімберлін (Kelsie Kimberlin), яка від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні. Проєкт реалізується благодійним фондом Kelsie Kimberlin Foundation. Лицем кампанії стала українська каратистка з Чернівців Марія Гнесь (клуб "Лідер"), відома своєю принциповою позицією, коли вона відмовилась стояти на п’єдесталі разом із представницею країни-агресора.

Першим про підтримку великого і важливого проєкту заявив меценат, підприємець та основний спонсор УФК Василь Костюк. Його внесок став вагомим сигналом для старту кампанії та прикладом соціальної відповідальності бізнесу.

Зауважимо, що у кінці серпня у Києві відбулися зйомки відеокліпу на пісню "Чемпіон", яку Келсі Кімберлін присвятила Марії Гнесь. Прем’єра кліпу очікується найближчим часом. Також команда Кімберлін готує документальний фільм про українських дітей-спортсменів, їхню боротьбу за перемоги на спортивних аренах і в житті під час війни.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
благодійність
Збройні сили України
Чернівці
Київ