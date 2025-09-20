Василий Костюк поддержал фандрайзинг для детей-спортсменов из семей военных

$41.250.05
10:19 • 9794 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 16533 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 37468 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 46012 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 47833 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 40623 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 49164 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 62180 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33861 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 50717 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
20 сентября, 04:38 • 25781 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
20 сентября, 04:40 • 18494 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину
20 сентября, 06:16 • 17839 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов
08:02 • 21430 просмотра
Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия
08:13 • 8726 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
08:41 • 16533 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
20 сентября, 04:00 • 37468 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 49272 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 62180 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 50717 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 49164 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 49272 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03 • 23039 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57 • 25601 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18 • 28296 просмотра
Василий Костюк поддержал фандрайзинг для детей-спортсменов из семей военных

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Украинская федерация карате начала фандрайзинговую кампанию на стипендии для детей-спортсменов, чьи родители служат в ВСУ. Инициатором стала американская певица Келси Кимберлин, а лицом кампании – каратистка Мария Гнесь.

Василий Костюк поддержал фандрайзинг для детей-спортсменов из семей военных
Каратистка Мария Гнесь

Украинская федерация карате (УФК) сообщает о старте кампании по фандрайзингу на стипендии для украинских детей-спортсменов, чьи отец, мать или оба родителя служат в Вооруженных силах Украины, передает УНН.

Цель кампании – помочь юным атлетам продолжать занятия спортом, несмотря на сложные обстоятельства, в которых оказались их семьи из-за войны.

Инициатором кампании стала американская певица и волонтер с украинскими корнями Келси Кимберлин (Kelsie Kimberlin), которая с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине. Проект реализуется благотворительным фондом Kelsie Kimberlin Foundation. Лицом кампании стала украинская каратистка из Черновцов Мария Гнесь (клуб "Лидер"), известная своей принципиальной позицией, когда она отказалась стоять на пьедестале вместе с представительницей страны-агрессора.

Первым о поддержке большого и важного проекта заявил меценат, предприниматель и основной спонсор УФК Василий Костюк. Его вклад стал весомым сигналом для старта кампании и примером социальной ответственности бизнеса.

Отметим, что в конце августа в Киеве состоялись съемки видеоклипа на песню "Чемпион", которую Келси Кимберлин посвятила Марии Гнесь. Премьера клипа ожидается в ближайшее время. Также команда Кимберлин готовит документальный фильм об украинских детях-спортсменах, их борьбе за победы на спортивных аренах и в жизни во время войны.

Лилия Подоляк

