Василий Костюк поддержал фандрайзинг для детей-спортсменов из семей военных
Киев • УНН
Украинская федерация карате начала фандрайзинговую кампанию на стипендии для детей-спортсменов, чьи родители служат в ВСУ. Инициатором стала американская певица Келси Кимберлин, а лицом кампании – каратистка Мария Гнесь.
Украинская федерация карате (УФК) сообщает о старте кампании по фандрайзингу на стипендии для украинских детей-спортсменов, чьи отец, мать или оба родителя служат в Вооруженных силах Украины, передает УНН.
Цель кампании – помочь юным атлетам продолжать занятия спортом, несмотря на сложные обстоятельства, в которых оказались их семьи из-за войны.
Инициатором кампании стала американская певица и волонтер с украинскими корнями Келси Кимберлин (Kelsie Kimberlin), которая с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине. Проект реализуется благотворительным фондом Kelsie Kimberlin Foundation. Лицом кампании стала украинская каратистка из Черновцов Мария Гнесь (клуб "Лидер"), известная своей принципиальной позицией, когда она отказалась стоять на пьедестале вместе с представительницей страны-агрессора.
Первым о поддержке большого и важного проекта заявил меценат, предприниматель и основной спонсор УФК Василий Костюк. Его вклад стал весомым сигналом для старта кампании и примером социальной ответственности бизнеса.
Отметим, что в конце августа в Киеве состоялись съемки видеоклипа на песню "Чемпион", которую Келси Кимберлин посвятила Марии Гнесь. Премьера клипа ожидается в ближайшее время. Также команда Кимберлин готовит документальный фильм об украинских детях-спортсменах, их борьбе за победы на спортивных аренах и в жизни во время войны.