Варшава відкинула звинувачення Росії в провокаціях у зоні будівництва "Північного потоку - 2"

Деталі

За словами представника Міноборони, 29 березня польське військове судно дійсно виконувало свою “законну місію” недалеко від місця будівництва, однак дотримувалося необхідної дистанції і не загрожувало будівництву. Те ж стосується авіації польських ВПС, який регулярно патрулюють Балтійське море відповідно до міжнародних домовленостей і не збираються втручатися в цивільні справи.

Що передувало

Раніше в четвер директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін повідомив, що “в районі проведення робіт спостерігається підвищена активність військових кораблів, літаків і вертольотів, а також цивільних судів іноземних держав, дії яких часто носять явно провокаційний характер”. Він особливо виділив дії польського протичовнового літака PZL-Mielec М-28В1 Rbi, який на невеликій висоті регулярно облітає будівництво, а також неназвану підводний човен.

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Газопровід “Північний потік — 2” вже майже побудували

Проектна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладки: “На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу „Північний потік 2“. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу”.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, а також Україна і Балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. У той же час уряд ФРН підтримує цей проект.

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