Союзник Меркель закликав ввести мораторій на добудову “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Німецький координатор трансатлантичних відносин закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу “Північний потік-2”. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
США виступають проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”, заявляючи, що він збільшує залежність Європи від російської енергетики. Берлін сподівався, що адміністрація президента США Джо Байдена може зайняти більш м’яку позицію тому, що трубопровід майже завершений.
Однак держсекретар США Ентоні Блінкен заявив Німеччині, що санкції проти “Північного потоку-2” є реальними.
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“Проект є серйозною перешкодою для нового початку трансатлантичних відносин. Я прошу ввести мораторій на будівництво Північного потоку 2”, — заявив WirtschaftsWoche координатор Петер Бейер, член консерваторів Ангели Меркель.
Контекст
Газопровід “Північний потік-2”, потужність якого становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік, повинен забезпечувати постачання газу безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.
Спочатку планувалося завершити проєкт до середини 2020 року, однак цьому завадили санкції США. У підсумку роботи з укладання труб" Північного потоку — 2 ″ поновилися після річної перерви в грудні 2020 року.
Незабаром будівництво у водах ФРН знову було призупинено — цього разу через екологів, які опротестували дозвіл на проведення подальших робіт. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому 2021 року і, як очікується, завершиться до вересня.
Проти будівництва газопроводу, крім Польщі, активно виступають США, а також Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.
Додатково
Польща відкликає реєстрацію двох суден, що ходять під прапором цієї країни, у зв’язку з тим, що обидва вони, за даними Варшави, залучені до будівництва газопроводу “Північний потік-2”.