Держсекретар США: ми плануємо нарощувати санкції проти "Північного потоку-2"

Деталі

За словами глави американської дипломатії, під час недавньої зустрічі з главою МЗС ФРН Хайко Маасом в Брюсселі порушувалася тема газопроводу: “Ми вважаємо, що це погана ідея (будівництво газопроводу), і для нас було важливо мати можливість сказати про це безпосередньо нашому близькому партнеру — Німеччині”.

Блінкен підкреслив, що аналогічної позиції дотримується і американський конгрес. “Згідно із законодавством, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві трубопроводу. Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати нарощувати ці заходи”, — заявив держсекретар.

Доповнення

У середу за підсумками зустрічі глав МЗС країн — членів НАТО в Брюсселі Блінкен вже говорив, що попереджав Мааса про можливі санкції по “Північному потоку-2”. “Я йому сказав, що США продовжують спостерігати за завершенням будівництва і сертифікацією газопроводу. Якщо це буде продовжуватися, то ми приймемо рішення щодо санкцій”, — заявляв держсекретар.

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Однак він також повідомив, що розбіжності з приводу трубопроводу не вплинуть на відносини між двома країнами і партнерство Вашингтона і Берліна. У той же час генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що в альянсу немає єдиної думки щодо майбутнього “Північного потоку-2”.

“Реальність така, що оскільки НАТО засноване на консенсусі, а союзники НАТО не прийняли рішення щодо “Північного потоку-2”, ми вирішили сфокусуватися на тому, як диверсифікувати поставки і вирішити проблеми з енергопостачанням. Але у нас немає позиції щодо “Північного потоку-2”, — пояснив Столтенберг.