Госсекретарь США: мы планируем наращивать санкции против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. США донесли свою позицию по газопроводу “Северный поток-2” до властей Германии. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, пишет УНН.
Детали
По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода: “Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии”.
Блинкен подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и американский конгресс. “Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры”, — заявил госсекретарь.
Дополнение
В среду по итогам встречи глав МИД стран — членов НАТО в Брюсселе Блинкен уже говорил, что предупреждал Мааса о возможных санкциях по “Северному потоку-2”. “Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям”, — заявлял госсекретарь.
Live now! @SecBlinken hosts a press conference from Brussels, Belgium. https://t.co/FhyOrYwH8O— Department of State (@StateDept) March 24, 2021
Однако он также сообщил, что разногласия по поводу трубопровода не повлияют на отношения между двумя странами и партнерство Вашингтона и Берлина. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет единого мнения относительно будущего “Северного потока-2”.
“Реальность такова, что поскольку НАТО основано на консенсусе, а союзники НАТО не приняли решение насчет “Северного потока-2”, мы решили сфокусироваться на том, как диверсифицировать поставки и решить проблемы с энергоснабжением. Но у нас нет позиции в отношении “Северного потока-2”, — пояснил Столтенберг.