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Союзник Меркель призвал ввести мораторий на достройку “Северного потока-2”

Союзник Меркель призвал ввести мораторий на достройку “Северного потока-2”

Киев  •  УНН

 • 20436 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Немецкий координатор трансатлантических отношений призвал ввести мораторий на строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

США выступают против строительства газопровода “Северный поток-2”, заявляя, что он увеличивает зависимость Европы от российской энергетики. Берлин надеялся, что администрация президента США Джо Байдена может занять более мягкую позицию том, что трубопровод почти завершен.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Германии, что санкции против “Северного потока-2” реальны.

Цитата

“Проект является серьезным препятствием для нового начала трансатлантических отношений. Я прошу ввести мораторий на строительство Северного потока 2 ”, - заявил WirtschaftsWoche координатор Петер Бейер, член консерваторов Ангелы Меркель.

Контекст

Газопровод “Северный поток-2”, мощность которого составляет 55 млрд кубометров газа в год, должен обеспечивать поставки газа напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.

Изначально планировалось завершить проект к середине 2020 года, однако этому помешали санкции США. В итоге работы по укладке труб “Северного потока — 2” возобновились после летнего перерыва в декабре 2020 года.

Вскоре строительство в водах ФРГ вновь было приостановлено — на этот раз из-за экологов, опротестовали разрешение на проведение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось только в феврале 2021 и, как ожидается, завершится к сентябрю.

Против строительства газопровода, кроме Польши, активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Дополнительно

Польша отзывает регистрацию двух судов, которые ходят под флагом этой страны, в связи с тем, что оба они, по данным Варшавы, привлеченные к строительству газопровода “Северный поток-2”.

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