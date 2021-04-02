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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51002 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71267 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109735 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145303 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195808 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193554 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279802 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143167 просмотра

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Варшава отвергла обвинения России в провокациях в зоне строительства "Северного потока - 2"

Варшава отвергла обвинения России в провокациях в зоне строительства "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Польское министерство обороны отвергло обвинения в попытке срыва строительства газопровода "Северный поток - 2" путем провокаций с участием польских военных. Об этом в четверг, 1 апреля, агентству dpa заявили в ведомстве, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам представителя Минобороны, 29 марта польское военное судно действительно выполняло свою “законную цель” недалеко от места строительства, однако соблюдалось необходимой дистанции и не угрожало строительству. То же касается авиации польских ВВС, который регулярно патрулируют Балтийское море в соответствии с международными договоренностями и не собираются вмешиваться в гражданские дела.

Что предшествовало

Ранее в четверг директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что “в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер”. Он особо выделил действия польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который на небольшой высоте регулярно облетает строительство, а также неназванную подводную лодку.

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Газопровод “Северный поток — 2” уже почти построили

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления строительства обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: “На 31 марта заключено 2339 км (с 2460 км), или 95 процентов газопровода „Северный поток 2“. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода”.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украины и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.

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