Варшава отвергла обвинения России в провокациях в зоне строительства "Северного потока - 2"

Детали

По словам представителя Минобороны, 29 марта польское военное судно действительно выполняло свою “законную цель” недалеко от места строительства, однако соблюдалось необходимой дистанции и не угрожало строительству. То же касается авиации польских ВВС, который регулярно патрулируют Балтийское море в соответствии с международными договоренностями и не собираются вмешиваться в гражданские дела.

Что предшествовало

Ранее в четверг директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что “в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер”. Он особо выделил действия польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который на небольшой высоте регулярно облетает строительство, а также неназванную подводную лодку.

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Газопровод “Северный поток — 2” уже почти построили

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления строительства обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: “На 31 марта заключено 2339 км (с 2460 км), или 95 процентов газопровода „Северный поток 2“. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода”.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украины и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.

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