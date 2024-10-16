Вареники з вишнями і солодкими шкварками: на Вінниччині відбувся фестиваль звичаїв та обрядів Поділля
Київ • УНН
У Немирові підтримав благодійного фонду "МХП-Громаді" відбувся фестиваль звичаїв та обрядів Поділля. Гості куштували традиційні страви, оглядали виставки народних виробів та насолоджувалися виступами творчих колективів.
Днями на Вінниччині відбувся ІІ-й багатожанровий фестиваль звичаїв та обрядів Поділля "Обжинки по-немирівськи", передає УНН.
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Захід відбувався у місті Немирів, в "Центрі культури та дозвілля". Гості фестивалю мали можливість ознайомитися зі світлицями з українськими традиційними стравами, які готують на Поділлі. І спробувати їх на смак. Мова, серед іншого, про страви з багатьох сіл Вінниччини, в тому числі і ті, які віднесені до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, "годзя", яку готують у Немирові.
Були навіть вареники з вишнями із солодкими шкварками. Все можна було скуштувати за донат.
Крім того, на фестивалі були представлені виставки традиційних дідухів та обрядових хлібів, старовинні предмети повсякденного вжитку та вироби народних умільців: вишиті рушники, килими, картини, сорочки, вироби із соломи, маківки та інше.
Концертну частину фестивалю представили 20 співочих, музичних, хореографічних та театральних колективів закладів культури Немирівської громади, а також творчі колективи з Іллінеччини та Липовеччини.
Захід підтримав благодійний фонд "МХП-Громаді". Так, за словами керівника Групи соціального розвитку Вінницького хабу Благодійного фонду "МХП-Громаді" Мар’яни Нарожної, збереження культурної спадщини в умовах повномасштабного вторгнення набуває нового значення, адже важливо відстоювати самоідентичність українців в різних сферах життя.
Підтримка культурних заходів дозволяє відродити матеріальну і нематеріальну спадщину українського народу, привернути увагу молодого покоління, яке в найближчому майбутньому будуватиме нову країну. При цьому важливо не забувати власні традиції, культуру та зберігати історичну пам’ять нашого народу
У підсумку захід зібрав для потреб ЗСУ понад 12, 5 тис. грн.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування