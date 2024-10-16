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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вареники с вишнями и сладкими шкварками: в Винницкой области состоялся фестиваль обычаев и обрядов Подолья

Вареники с вишнями и сладкими шкварками: в Винницкой области состоялся фестиваль обычаев и обрядов Подолья

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 14:59  •  292 просмотра

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В Немирове при поддержке благотворительного фонда «МХП-Громаде» состоялся фестиваль обычаев и обрядов Подолья. Гости пробовали традиционные блюда, осматривали выставки народных изделий и наслаждались выступлениями творческих коллективов.

На днях в Винницкой области состоялся II-й многожанровый фестиваль обычаев и обрядов Подолья "Обжинки по-немировски", передает УНН.

Детали

Мероприятие проходило в городе Немиров, в "Центре культуры и досуга". Гости фестиваля имели возможность ознакомиться со светлицами с украинскими традиционными блюдами, которые готовят на Подолье. И попробовать их на вкус. Речь, среди прочего, о блюдах из многих сел Виннитчины, в том числе и тех, которые отнесены к нематериальному наследию ЮНЕСКО. В частности, "годзя", которую готовят в Немирове.

Были даже вареники с вишнями со сладкими шкварками. Все можно было попробовать за донат.

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Кроме того, на фестивале были представлены выставки традиционных дидухов и обрядовых хлебов, старинные предметы повседневного обихода и  изделия народных умельцев: вышитые рушники, ковры, картины, рубашки, изделия из соломы, маковки и прочее.

Концертную часть фестиваля представили 20 певческих, музыкальных, хореографических и театральных коллективов учреждений культуры Немировской громады, а также творческие коллективы из Ильинеччины и Липовеччины.

Мероприятие поддержал благотворительный фонд "МХП-Громаде". Так, по словам руководителя Группы социального развития  Винницкого хаба Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Марьяны Нарожной, сохранение культурного наследия в условиях полномасштабного вторжения приобретает новое значение, ведь важно отстаивать самоидентичность украинцев в различных сферах жизни.

Поддержка культурных мероприятий позволяет возродить материальное и нематериальное наследие украинского народа, привлечь внимание молодого поколения, которое в ближайшем будущем будет строить новую страну. При этом важно не забывать собственные традиции, культуру и сохранять историческую память нашего народа

- объяснила она.

В итоге мероприятие собрало для нужд ВСУ более 12, 5 тыс. грн.

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Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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