ВАКС зняв електронний браслет зі ще одного фігуранта справи ексміністра Сольського.

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет зі ще одного фігуранта справи НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського – його колишнього заступника Маркіяна Дмитрасевича, пише УНН.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і скасував обов’язок "носити електронний засіб контролю". Решту обов’язків, покладених на підозрюваного, суд залишив без змін.

Додамо

ВАКС ще у середині травня зняв електронний браслет з Миколи Сольського і поступово пом’якшує запобіжні заходи інших фігурантам справи.

Нагадаємо, слідство у справі триває вже 5 років, розумні терміни вичерпані, але НАБУ продовжує "тяганину" і планує тепер допит понад тисячі АТОвців, більшість з яких захищає країну на фронті.

АТОвці, своєю чергою, обурені діями НАБУ.

Як раніше повідомлялось, НАБУ звинуватило ексміністра Миколу Сольського у тому, що він вісім років тому сприяв ветеранам АТО у приватизації земельних ділянок у Сумській області. На думку детективів, ці землі були у користуванні Національної аграрної академії (НААН) і не могли бути приватизованими.

Проте версію детективів спростував Верховний Суд, який постановив відсутність прав НААН на ці землі, а також експерти, які дослідили історичну хронологію цих земель аж з 50-років минулого століття і також наголосили, що ці землі ніяк не могли потрапити в земельний банк НААН.

Імовірно, довгий час НААН міг користуватися землею, яку самозахопив і вважав її своєю. Про це свідчать зокрема матеріали деяких кримінальних проваджень, де співробітники НААН звинувачувалися у самозахопленні інкримінованих Сольському та ветеранам АТО земель. Ці землі НААН здавав у приховану оренду фермерам для вирощування їх врожаїв, хоча це прямо заборонено робити.

Тож наразі головна інтрига справи НАБУ проти ексміністра Сольського - чи зможуть детективи довести своє припущення, що землі дійсно перебували у користуванні НААН. Якщо не зможуть, а вірогідність велика - ексміністр буде виправданий. Як, до речі, був виправданий і ексміністр Володимир Омелян. Його детективи звинувачували у зниженні портових зборів, що начебто призвело до втрат бюджету. Проте всі аргументи НАБУ, навіть ті, які були оголошені публічно - виявилися нікчемними у Вищому антикорупційному суді і не мали причинно-наслідкового звʼязку. Усі три інстанції суду постановили невинуватість Омеляна. Утім, детективи та прокурори САП, які мали наглядати за законністю дій детективів НАБУ, так і не принесли публічних вибачень ексміністру.