ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского.

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского - его бывшего заместителя Маркияна Дмитрасевича, пишет УНН.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и отменил обязанность "носить электронное средство контроля". Остальные обязанности, возложенные на подозреваемого, суд оставил без изменений.

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ВАКС еще в середине мая снял электронный браслет с Николая Сольского и постепенно смягчает меры пресечения другим фигурантам дела.

Напомним, следствие по делу длится уже 5 лет, разумные сроки исчерпаны, но НАБУ продолжает "волокиту" и планирует теперь допрос более тысячи АТОшников, большинство из которых защищает страну на фронте.

АТОвцы, в свою очередь, возмущены действиями НАБУ.

Как ранее сообщалось, НАБУ обвинило экс-министра Николая Сольского в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированными.

Однако версию детективов опроверг Верховный Суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.

Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан. Как, кстати, был оправдан и экс-министр Владимир Омелян. Его детективы обвиняли в снижении портовых сборов, что якобы привело к потерям бюджета. Однако все аргументы НАБУ, даже те, которые были объявлены публично, оказались ничтожными в Высшем антикоррупционном суде и не имели причинно-следственной связи. Все три инстанции суда постановили невиновность Омеляна. Впрочем, детективы и прокуроры САП, которые должны были надзирать за законностью действий детективов НАБУ, так и не принесли публичных извинений экс-министру.