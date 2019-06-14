В європейському футболі систематично порушуються правила фінансування

Одну з сумнівних інвестиційних моделей, яка популярна в європейському футболі, викрив свого часу Football Leaks. Йдеться про Third-Party Ownership (TPO), при якій частину прав на гравців купують треті особи.

"TPO, що виникло в Латинській Америці, дозволяє третім сторонам купувати частку прав на багатообіцяючих молодих гравців - в надії коли-небудь отримати прибуток від великої трансферної угоди (нагадаємо, наприклад, що в 2017-му бразильський нападаючий Неймар був проданий з "Барселони" в "ПСЖ" приблизно за чверть мільярда доларів).

Прихильники TPO називають модель видом кредитних відносин. Але багато фанатів упевнені, що вона дозволяє інвесторам повністю контролювати склад клубу і впливати на кар'єри гравців", - пише видання.

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На використання моделі введена заборона FIFA з 2015 року. Але деякі клуби проігнорували цей факт. Так, в листопаді 2015 року стало відомо про те, що голландський ФК "Твенте" продав часткові права на сімох гравців першого складу одному інвестиційному фонду. У підсумку - президент клубу подав у відставку, а команда отримала штраф в 180 тис. євро і на три роки була відсторонена від участі в європейських турнірах.

У списку клубів, які укладали угоду по типу ТРО, фігурують також португальські ФК "Спортинг", "Порту", "Бенфіка", французький "Марсель", ангольський "Рекреатіво да Каала"

Довідка: Football Leaks вийшов на європейську футбольну арену в 2015 році, і відразу розповів громадськості про фінансові махінації "Порту", "Бенфіки", "Марселя" і "Твенте". За сайтом стояла одна людина - 30-річний Руї Пінту, який в даний момент чекає вироку в тюрмі Португалії: йому загрожує до 10 років позбавлення волі, нагадує The New Yorker.

Нагадаємо, в українському футболі діють свої сумнівні моделі фінансування. Зокрема, офшорні, які дозволяють клубам ухилятися від сплати податків до державного бюджету.

Мова про ФК "Динамо" (Київ), який, шляхом ведення подвійної бухгалтерії клубу, платить левову частину зарплат гравцям з кіпрського офшору.

За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.