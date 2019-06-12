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Месси вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов

Киев • УНН

 • 13556 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Бывший сотрудник благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори подал иск в Национальную судебную коллегию Испании против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, передает УНН со ссылкой на abc.es

Месси вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов

Как сообщает газета ABC, иск также подан против отца футболиста. Более того, заявление подано против самого фонда как юридического лица из-за возможных махинаций.

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Реттори, работавший в фонде с 2012 по 2015 год, обвиняет Месси в преступлении против государственного бюджета, мошенничестве и отмывании средств.

По его утверждению, денежные средства, которые получал фонд, "сначала должны были быть направлены на социальные акции, а, вместо этого, они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от тех, что были заявлены фондом".

Реттори уверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Как писал УНН, ранее экс-игрок столичного клуба "Динамо" Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн.

Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил "Динамо" в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требование игрока было удовлетворено ФИФА.

В целом, ФК "Динамо" уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн. 

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