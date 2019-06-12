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Мессі знову звинуватили в ухилянні від сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Колишній співробітник благодійного фонду "Лео Мессі" Федеріко Ретторі подав позов до Національної судової колегії Іспанії проти нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, передає УНН з посиланням на abc.es

Мессі знову звинуватили в ухилянні від сплати податків

Як повідомляє газета ABC, позов також подано проти батька футболіста. Більш того, заява подана проти самого фонду як юридичної особи через можливі махінації.

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Ретторі, який працював у фонді з 2012 по 2015 рік, звинувачує Мессі в злочині проти державного бюджету, шахрайстві і відмиванні коштів.

За його твердженням, грошові кошти, які отримував фонд, "спочатку повинні були бути направлені на соціальні акції, а, натомість, вони були перенаправлені на інші види приватної діяльності або на рахунки, відмінні від тих, що були заявлені фондом".

Ретторі запевняє, що Мессі і його оточення використовували фонд, щоб отримувати особисті платежі, які не призначалися на соціальні проекти, уникаючи сплати податків.

Як писав УНН, раніше екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн.

Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Більш того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І ця вимога гравця була задоволено ФІФА.

В цілому, ФК "Динамо" вже не перший раз звинувачують в ухилянні від сплати податків.

За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

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