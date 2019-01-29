Ленс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с его зарплаты - ФИФА

КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс обратился в Палату по решению споров ФИФА с требованием к ФК выполнить налоговые обязательства, чего клуб в свое время не сделал в силу оффшорного финансирования зарплат футболиста. Об этом сказано в решении ФИФА, передает УНН со ссылкой на текст документа.