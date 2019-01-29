Ленс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с его зарплаты - ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс обратился в Палату по решению споров ФИФА с требованием к ФК выполнить налоговые обязательства, чего клуб в свое время не сделал в силу оффшорного финансирования зарплат футболиста. Об этом сказано в решении ФИФА, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Так, футболист завил, что “Динамо” в 2015 году не уплатило 3 431 268,89 грн налогов, из которых 3 191 835,55 — НПФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор. Данные расчеты провела международная аудиторская компания "GrantThornthon".
В ответ на обвинение в “Динамо” оправдались, заявив, что аудит и заключение уважаемого финансового аудитора "GrantThornthon" не подписаны, а следовательно, клуб якобы и не обязан погашать эти налоговые обязательства.
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В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, согласились с тем, что исходя из суммы контракта Ленса, украинские налоговые ораны действительно имели право потребовать от клуба погасить налоги в указанном размере, однако, почему-то этого не сделали.
Из решения ФИФА также усматривается, что в случае, если бы Ленс предоставил счет-фактуру от украинского ГФС, то “Динамо” вероятно обязали бы его оплатить.
По итогу, ФИФА отказала Ленсу в удовлетворении его претензии, но только потому, что налоговые органы Украине не потребовали уплаты налогов.
Таким образом проблема налоговых махинаций “Динамо” впервые была зафиксирована в официальных бумагах ФИФА и свидетельствует о том, что экс-игрокам ФК, в силу получения оффшорных и безналоговых зарплат, по возвращению домой сложно доказать чистоту заработанных денег и предоставить документы об уплаченных налогах в стране прежнего пребывания.
В решении ФИФА также указано, что играя за "Динамо", часть заработка Ленс получал от офшорной компании “Ньюпорт Менеджмент”.
Как писал УНН, по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд более 440 млн грн.