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Ленс звинуватив "Динамо" у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати - ФІФА

Ленс звинуватив "Динамо" у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати - ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс звернувся до Палати з вирішення суперечок ФІФА з вимогою до ФК виконати податкові зобов'язання, чого клуб свого часу не зробив в силу офшорного фінансування зарплат футболіста. Про це сказано в рішенні ФІФА, передає УНН з посиланням на текст документа.

Так, футболіст завив, що "Динамо" в 2015 році не сплатило 3 431 268,89 грн податків, з яких 3 191 835,55 - ПДФО і 239 433,34 неоплачений військовий збір. Дані розрахунки провела міжнародна аудиторська компанія "GrantThornthon".

У відповідь на звинувачення в "Динамо" виправдалися, заявивши, що аудит і висновок шановного фінансового аудитора "GrantThornthon" не підписані, а отже, клуб нібито і не зобов'язаний погашати ці податкові зобов'язання.

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У ФІФА, розглянувши податкову претензію футболіста, погодилися з тим, що виходячи з суми контракту Ленса, українські податкові орани дійсно мали право вимагати від клубу погасити податки в зазначеному розмірі, однак, чомусь цього не зробили.

З рішення ФІФА також вбачається, що в разі, якби Ленс надав рахунок-фактуру від української ДФС, то "Динамо" ймовірно зобов'язали б його оплатити.

За підсумком, ФІФА відмовила Ленсу у задоволенні його претензії, але тільки тому, що податкові органи Україні не зажадали сплати податків.

Таким чином проблема податкових махінацій "Динамо" вперше була зафіксована в офіційних паперах ФІФА і свідчить про те, що екс-гравцям ФК, в силу отримання офшорних і зарплат, які оподатковуються, по поверненню додому складно довести чистоту зароблених грошей і надати документи про сплачені податки в країні колишнього перебування.

У рішенні ФІФА також зазначено, що граючи за "Динамо", частину заробітку Ленс отримував від офшорної компанії "Ньюпорт Менеджмент".

Як писав УНН, за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.

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