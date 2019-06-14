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В европейском футболе систематически нарушаются правила финансирования

Киев • УНН

 • 8758 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В европейском футболе действует неандертальская модель ведения бизнеса. Правила финансирования нарушаются, а зарплаты игроков держатся в секрете. Об этом пишет The New Yorker, передает УНН.

В европейском футболе систематически нарушаются правила финансирования

Одну из сомнительных инвестиционных моделей, которая популярна в европейском футболе, разоблачил в свое время Football Leaks. Речь идет о Third-Party Ownership (TPO), при которой часть прав на игроков покупают третьи лица.

"TPO, возникшее в Латинской Америке, позволяет третьим сторонам приобретать долю прав на многообещающих молодых игроков — в надежде когда-нибудь получить прибыль от крупной трансферной сделки (напомним, например, что в 2017-м бразильский нападающий Неймар был продан из "Барселоны" в "ПСЖ" примерно за четверть миллиарда долларов).

Сторонники TPO называют модель видом кредитных отношений. Но многие фанаты уверены, что она позволяет инвесторам полностью контролировать состав клуба и влиять на карьеры игроков", - пишет издание.

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На использование модели введен запрет FIFA с 2015 года. Но некоторые клубы проигнорировали этот факт. Так, в ноябре 2015 года стало известно о том, что голландский ФК "Твенте" продал частичные права на семерых игроков первого состава одному инвестиционному фонду. В итоге - президент клуба подал в отставку, а команда получила штраф в 180 тыс. евро и на три года была отстранена от участия в европейских турнирах.

В списке клубов, которые заключали сделку по типу ТРО, фигурируют также португальские ФК "Спортинг", "Порту", "Бенфика", французский "Марсель", ангольский "Рекреативу да Каала"

Справка: Football Leaks вышел на европейскую футбольную арену в 2015 году, и сходу рассказал общественности о финансовых махинациях "Порту", "Бенфике", "Марселе" и "Твенте". За сайтом стоял один человек — 30-летний Руи Пинту, который в данный момент ожидает приговора в тюрьме Португалии: ему грозит до 10 лет лишения свободы, напоминает The New Yorker.

Напомним, в украинском футболе действуют свои сомнительные модели финансирования. В частности, оффшорные, которые позволяют клубам уклоняться от уплаты налогов в государственный бюджет.

Речь о ФК "Динамо" (Киев), который, путем ведения двойной бухгалтерии клуба, платит львиную часть зарплат игрокам с кипрского оффшора.

По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.

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