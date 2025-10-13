В ЄС цього тижня представлять дорожню карту європейської оборони

Цього тижня буде представлена дорожню карту європейської оборони. Вона визначить цілі та етапи розвитку можливостей у ключових сферах, таких як системи боротьби з безпілотниками. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Щодо європейської оборони. Європа стикається з надзвичайним сплеском гібридних атак. Щоразу, коли російський безпілотник або літак порушує наш повітряний простір, існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні. росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування. Цього тижня ми з президентом фон дер Ляєн представимо дорожню карту європейської оборони

За її словами, дорожня карта європейської оборони визначить цілі та етапи розвитку можливостей у ключових сферах, таких як системи боротьби з безпілотниками.

Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО