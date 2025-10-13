$41.600.10
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
В ЄС цього тижня представлять дорожню карту європейської оборони

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони, яка визначить цілі та етапи розвитку можливостей у ключових сферах. Вона включатиме системи боротьби з безпілотниками, про що заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас.

В ЄС цього тижня представлять дорожню карту європейської оборони

Цього тижня буде представлена дорожню карту європейської оборони. Вона визначить цілі та етапи розвитку можливостей у ключових сферах, таких як системи боротьби з безпілотниками. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Деталі

Щодо європейської оборони. Європа стикається з надзвичайним сплеском гібридних атак. Щоразу, коли російський безпілотник або літак порушує наш повітряний простір, існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні. росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування. Цього тижня ми з президентом фон дер Ляєн представимо дорожню карту європейської оборони

- заявила Каллас.

За її словами, дорожня карта європейської оборони визначить цілі та етапи розвитку можливостей у ключових сферах, таких як системи боротьби з безпілотниками.

Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО

- зазначила Каллас.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала останні вторгнення в європейський авіапростір, інциденти в навколишніх водах, кібератаки і кампанії впливу на вибори послідовною та ескалаційною кампанією "сірої зони" проти Європи і гібридною війною, зауваживши, що Європа повинна реагувати, і анонсувавши за два тижні дорожню карту з трьома ключовими пунктами.

Анна Мурашко

