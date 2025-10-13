$41.600.10
48.110.10
12:44 • 794 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2158 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4104 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6348 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10701 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16700 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21803 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21359 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27311 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15652 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В ЕС на этой неделе представят дорожную карту европейской обороны

Киев • УНН

 • 884 просмотра

На этой неделе будет представлена дорожная карта европейской обороны, которая определит цели и этапы развития возможностей в ключевых областях. Она будет включать системы борьбы с беспилотниками, о чем заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

В ЕС на этой неделе представят дорожную карту европейской обороны

На этой неделе будет представлена дорожная карта европейской обороны. Она определит цели и этапы развития возможностей в ключевых сферах, таких как системы борьбы с беспилотниками. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Подробности

Что касается европейской обороны. Европа сталкивается с чрезвычайным всплеском гибридных атак. Каждый раз, когда российский беспилотник или самолет нарушает наше воздушное пространство, существует риск эскалации, непреднамеренной или нет. россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание. На этой неделе мы с президентом фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны

- заявила Каллас.

По ее словам, дорожная карта европейской обороны определит цели и этапы развития возможностей в ключевых сферах, таких как системы борьбы с беспилотниками.

Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет руководство по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО

- отметила Каллас.

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала последние вторжения в европейское авиапространство, инциденты в окружающих водах, кибератаки и кампании влияния на выборы последовательной и эскалационной кампанией "серой зоны" против Европы и гибридной войной, отметив, что Европа должна реагировать, и анонсировав через две недели дорожную карту с тремя ключевыми пунктами.

Анна Мурашко

