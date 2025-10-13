В ЕС на этой неделе представят дорожную карту европейской обороны

На этой неделе будет представлена дорожная карта европейской обороны. Она определит цели и этапы развития возможностей в ключевых сферах, таких как системы борьбы с беспилотниками. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Подробности

Что касается европейской обороны. Европа сталкивается с чрезвычайным всплеском гибридных атак. Каждый раз, когда российский беспилотник или самолет нарушает наше воздушное пространство, существует риск эскалации, непреднамеренной или нет. россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание. На этой неделе мы с президентом фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны - заявила Каллас.

По ее словам, дорожная карта европейской обороны определит цели и этапы развития возможностей в ключевых сферах, таких как системы борьбы с беспилотниками.

Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет руководство по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО - отметила Каллас.

ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала последние вторжения в европейское авиапространство, инциденты в окружающих водах, кибератаки и кампании влияния на выборы последовательной и эскалационной кампанией "серой зоны" против Европы и гибридной войной, отметив, что Европа должна реагировать, и анонсировав через две недели дорожную карту с тремя ключевыми пунктами.