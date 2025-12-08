$42.060.13
18:20 • 1924 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 6494 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 13839 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 16976 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 24517 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 28672 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 28015 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17513 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29827 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14057 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
В Японії зафіксували ще три землетруси, але рівень загрози цунамі знизився

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Японія знизила рівень попередження про цунамі до рекомендаційного після землетрусу магнітудою 7,6, хоча країна залишається в зоні ризику. Після першого потужного землетрусу сталися ще три, слабші поштовхи.

В Японії зафіксували ще три землетруси, але рівень загрози цунамі знизився

Уряд Японії знизив рівень попередження про цунамі до рекомендаційного, проте країна все ще не вийшла із зони ризику після землетрусу магнітудою 7,6, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними Японського метеорологічного агентства, з моменту першого потужного землетрусу в країні сталися три землетруси.

Раніше агентство повідомляло в прес-релізі про подальшу тектонічну активність і зазначало, що найближчими днями можливі нові землетруси.

Всі три поштовхи були слабші від початкового, але Японське метеорологічне агентство не назвало їх магнітуду.

Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії08.12.25, 16:54 • 2068 переглядiв

Додамо

Раніше Японське метеорологічне товариство оголосило попередження про цунамі після землетрусу в трьох префектурах на північному сході Японії, зокрема видало наказ про евакуацію близько 90 000 мешканців.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Японське метеорологічне агентство
Японія