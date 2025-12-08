В Японії зафіксували ще три землетруси, але рівень загрози цунамі знизився

Уряд Японії знизив рівень попередження про цунамі до рекомендаційного, проте країна все ще не вийшла із зони ризику після землетрусу магнітудою 7,6, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними Японського метеорологічного агентства, з моменту першого потужного землетрусу в країні сталися три землетруси.

Раніше агентство повідомляло в прес-релізі про подальшу тектонічну активність і зазначало, що найближчими днями можливі нові землетруси.

Всі три поштовхи були слабші від початкового, але Японське метеорологічне агентство не назвало їх магнітуду.

Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії

Додамо

Раніше Японське метеорологічне товариство оголосило попередження про цунамі після землетрусу в трьох префектурах на північному сході Японії, зокрема видало наказ про евакуацію близько 90 000 мешканців.