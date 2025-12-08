В Японии зафиксировали еще три землетрясения, но уровень угрозы цунами снизился

$42.060.13
18:20 • 2154 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 6912 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 14074 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 17188 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 24720 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 28862 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28170 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17548 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29971 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 14084 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Популярные новости
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 21870 просмотра
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 7088 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство13:43 • 4976 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 11467 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5344 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5388 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 28869 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28177 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29977 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37447 просмотра
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 4690 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37447 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55428 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 65683 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66411 просмотра
В Японии зафиксировали еще три землетрясения, но уровень угрозы цунами снизился

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Япония снизила уровень предупреждения о цунами до рекомендательного после землетрясения магнитудой 7,6, хотя страна остается в зоне риска. После первого мощного землетрясения произошли еще три, более слабые толчки.

В Японии зафиксировали еще три землетрясения, но уровень угрозы цунами снизился

Правительство Японии понизило уровень предупреждения о цунами до рекомендательного, однако страна все еще не вышла из зоны риска после землетрясения магнитудой 7,6, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным Японского метеорологического агентства, с момента первого мощного землетрясения в стране произошло три землетрясения.

Ранее агентство сообщало в пресс-релизе о дальнейшей тектонической активности и отмечало, что в ближайшие дни возможны новые землетрясения.

Все три толчка были слабее первоначального, но Японское метеорологическое агентство не назвало их магнитуду.

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у побережья Японии08.12.25, 16:54 • 2082 просмотра

Добавим

Ранее Японское метеорологическое общество объявило предупреждение о цунами после землетрясения в трех префектурах на северо-востоке Японии, в частности издало приказ об эвакуации около 90 000 жителей.

Антонина Туманова

Новости Мира
Японское метеорологическое агентство
Япония