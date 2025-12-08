В Японии зафиксировали еще три землетрясения, но уровень угрозы цунами снизился
Япония снизила уровень предупреждения о цунами до рекомендательного после землетрясения магнитудой 7,6, хотя страна остается в зоне риска. После первого мощного землетрясения произошли еще три, более слабые толчки.
Правительство Японии понизило уровень предупреждения о цунами до рекомендательного, однако страна все еще не вышла из зоны риска после землетрясения магнитудой 7,6, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По данным Японского метеорологического агентства, с момента первого мощного землетрясения в стране произошло три землетрясения.
Ранее агентство сообщало в пресс-релизе о дальнейшей тектонической активности и отмечало, что в ближайшие дни возможны новые землетрясения.
Все три толчка были слабее первоначального, но Японское метеорологическое агентство не назвало их магнитуду.
Ранее Японское метеорологическое общество объявило предупреждение о цунами после землетрясения в трех префектурах на северо-востоке Японии, в частности издало приказ об эвакуации около 90 000 жителей.