В уряді розглядають можливість продовжити термін ідентифікації для соцвиплат
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін ідентифікації одержувачів окремих видів державної допомоги до 1 листопада 2025 року. Проєкт постанови передбачає перенесення строків ідентифікації для декількох категорій соціальних виплат.
У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності пропонують продовжити строк ідентифікації одержувачів окремих видів державної допомоги з 1 жовтня до 1 листопада 2025 року. Відповідний проєкт урядової постанови розміщено на сайті міністерства, пише УНН.
Деталі
Як вказано у пояснювальній записці до документа, метою є перенесення строків проведення ідентифікації одержувачів деяких державних допомог, зокрема:
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги на догляд;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги на дітей одиноким матерям;
- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
У Мінсоцполітики пояснюють, що наразі, якщо ідентифікація особи не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, проводиться нарахування державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю без проведення її виплати.
Одержувачам інших видів державної допомоги Пенсійний фонд України повідомляє про необхідність звернення до органів ПФУ в установленому порядку та подання заяви та/або інших документів, необхідних для встановлення права/продовження виплати належного виду державної допомоги відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання.
Тож, "враховуючи об’єм виконання зазначених заходів та технічну можливість їх реалізації в розумний строк та недопущення звуження прав одержувачів", як повідомляється, виникла необхідність у внесенні змін.
