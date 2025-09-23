$41.380.13
В уряді розглядають можливість продовжити термін ідентифікації для соцвиплат

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін ідентифікації одержувачів окремих видів державної допомоги до 1 листопада 2025 року. Проєкт постанови передбачає перенесення строків ідентифікації для декількох категорій соціальних виплат.

В уряді розглядають можливість продовжити термін ідентифікації для соцвиплат

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності пропонують продовжити строк ідентифікації одержувачів окремих видів державної допомоги з 1 жовтня до 1 листопада 2025 року. Відповідний проєкт урядової постанови розміщено на сайті міністерства, пише УНН.

Деталі

Як вказано у пояснювальній записці до документа, метою є перенесення строків проведення ідентифікації одержувачів деяких державних допомог, зокрема:

  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
    • державної соціальної допомоги на догляд;
      • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
        • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
          • допомоги на дітей одиноким матерям;
            • тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

              У Мінсоцполітики пояснюють, що наразі, якщо ідентифікація особи не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, проводиться нарахування державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю без проведення її виплати.

              Одержувачам інших видів державної допомоги Пенсійний фонд України повідомляє про необхідність звернення до органів ПФУ в установленому порядку та подання заяви та/або інших документів, необхідних для встановлення права/продовження виплати належного виду державної допомоги відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання.

              Тож, "враховуючи об’єм виконання зазначених заходів та технічну можливість їх реалізації в розумний строк та недопущення звуження прав одержувачів", як повідомляється, виникла необхідність у внесенні змін.

              Перший аудит Пенсійного фонду виявив проблеми з ідентифікацією та виплатами25.10.24, 14:11 • 16787 переглядiв

              Юлія Шрамко

              СуспільствоПолітика
              Пенсійний фонд України
              Міністерство соціальної політики України