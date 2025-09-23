В правительстве рассматривают возможность продлить срок идентификации для соцвыплат

$41.380.13
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской области
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Великобритания
Казахстан
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Тесла Модель Y
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс

В правительстве рассматривают возможность продлить срок идентификации для соцвыплат

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Министерство социальной политики предлагает продлить срок идентификации получателей отдельных видов государственной помощи до 1 ноября 2025 года. Проект постановления предусматривает перенос сроков идентификации для нескольких категорий социальных выплат.

В правительстве рассматривают возможность продлить срок идентификации для соцвыплат

В Министерстве социальной политики, семьи и единства предлагают продлить срок идентификации получателей отдельных видов государственной помощи с 1 октября до 1 ноября 2025 года. Соответствующий проект правительственного постановления размещен на сайте министерства, пишет УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке к документу, целью является перенос сроков проведения идентификации получателей некоторых государственных пособий, в частности:

  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
    • государственной социальной помощи по уходу;
      • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
        • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
          • помощи на детей одиноким матерям;
            • временной государственной социальной помощи неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не приобретшему права на пенсионную выплату.

              В Минсоцполитики объясняют, что сейчас, если идентификация лица не состоится до 1 октября 2025 года, производится начисление государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственной социальной помощи по уходу, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью без проведения ее выплаты.

              Получателям других видов государственной помощи Пенсионный фонд Украины сообщает о необходимости обращения в органы ПФУ в установленном порядке и подачи заявления и/или других документов, необходимых для установления права/продления выплаты надлежащего вида государственной помощи в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок их предоставления.

              Поэтому, "учитывая объем выполнения указанных мероприятий и техническую возможность их реализации в разумный срок и недопущение сужения прав получателей", как сообщается, возникла необходимость во внесении изменений.

              Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами25.10.24, 14:11 • 16787 просмотров

              Юлия Шрамко

              ОбществоПолитика
              Пенсионный фонд Украины
              Министерство социальной политики Украины