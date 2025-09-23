В правительстве рассматривают возможность продлить срок идентификации для соцвыплат
Киев • УНН
Министерство социальной политики предлагает продлить срок идентификации получателей отдельных видов государственной помощи до 1 ноября 2025 года. Проект постановления предусматривает перенос сроков идентификации для нескольких категорий социальных выплат.
В Министерстве социальной политики, семьи и единства предлагают продлить срок идентификации получателей отдельных видов государственной помощи с 1 октября до 1 ноября 2025 года. Соответствующий проект правительственного постановления размещен на сайте министерства, пишет УНН.
Детали
Как указано в пояснительной записке к документу, целью является перенос сроков проведения идентификации получателей некоторых государственных пособий, в частности:
- государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- государственной социальной помощи по уходу;
- государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- помощи на детей одиноким матерям;
- временной государственной социальной помощи неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не приобретшему права на пенсионную выплату.
В Минсоцполитики объясняют, что сейчас, если идентификация лица не состоится до 1 октября 2025 года, производится начисление государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственной социальной помощи по уходу, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью без проведения ее выплаты.
Получателям других видов государственной помощи Пенсионный фонд Украины сообщает о необходимости обращения в органы ПФУ в установленном порядке и подачи заявления и/или других документов, необходимых для установления права/продления выплаты надлежащего вида государственной помощи в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок их предоставления.
Поэтому, "учитывая объем выполнения указанных мероприятий и техническую возможность их реализации в разумный срок и недопущение сужения прав получателей", как сообщается, возникла необходимость во внесении изменений.
Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами25.10.24, 14:11 • 16787 просмотров