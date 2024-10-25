Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами

ukenru
Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 3038 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 11129 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 102457 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 122276 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 137983 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 140488 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 136986 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120219 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113085 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132239 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 111499 просмотра
Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

04:25 • 26702 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 115409 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 59602 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 101006 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 102457 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 101006 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 115409 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 141135 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 173279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 59611 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 97404 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 108730 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 114440 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 114063 просмотра
Актуальное
Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами

Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами

Киев  •  УНН

11:11 • 5347 просмотра

Read in English

Счетная палата провела первый исторический аудит ПФУ по международным стандартам. Выявлены проблемы с идентификацией пенсионеров и дополнительная нагрузка на бюджет из-за повышенных выплат.

Счетная палата провела первый в истории аудит эффективности Пенсионного фонда по международным стандартам. Что обнаружили, рассказала глава Счетной палаты Ольга Пищанская 24 октября, пишет УНН.

Детали

"В целом ПФУ, несмотря на тяжелые условия войны, сумел обеспечить своевременные и полные выплаты пенсий более 10 млн пенсионеров. Почти 50% расходов на выплату пенсий в 2022-2023 годах было покрыто благодаря привлечению международных займов и грантов, в частности через проект РЕАСЕ", - написала Пищанская в Facebook.

Одним из сложных вызовов для Пенсионного фонда, по словам председателя Счетной палаты, являются и долгое время будут оставаться демографические изменения. Ведь на начало апреля 2024 года нагрузка на каждую тысячу застрахованных увеличилась до 945 пенсионеров.

"В то же время мы обнаружили значительные проблемы с системой физической идентификации пенсионеров, особенно переселенцев и тех, кто находится на временно оккупированных территориях", - отметила чиновница.

По ее словам, "существуют законодательные пробелы, создающие условия для получения пенсий в повышенных размерах, в частности, пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности". "Повышение пенсий этим категориям по решениям судов привели к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ в размере 66,5 млрд грн в год", - указала Песчанская.

Кроме того, по ее словам, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарели, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не являются единичными.

"Результаты этого аудита являются важным сигналом о неотложности реформ, направленных на формирование социально справедливой, прозрачной и устойчивой пенсионной системы. В своих рекомендациях ПФУ, Минсоцполитики и Минфину мы, в частности, подчеркиваем необходимость совершенствования нормативно-правовой базы для оптимизации расходов бюджета ПФУ, а также усилении процессов идентификации пенсионеров", - сообщила Пищанская.

Она добавила, что отдельные затронутые Счетной палатой во время аудита вопросы уже начали решаться правительством. 

"Для обеспечения справедливости": по решению СНБО планируют изменить механизм начисления пенсий чиновникам22 октября 2024, 15:56 • 17261 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины