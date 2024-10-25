Первый аудит Пенсионного фонда выявил проблемы с идентификацией и выплатами

Счетная палата провела первый в истории аудит эффективности Пенсионного фонда по международным стандартам. Что обнаружили, рассказала глава Счетной палаты Ольга Пищанская 24 октября, пишет УНН.

Детали

"В целом ПФУ, несмотря на тяжелые условия войны, сумел обеспечить своевременные и полные выплаты пенсий более 10 млн пенсионеров. Почти 50% расходов на выплату пенсий в 2022-2023 годах было покрыто благодаря привлечению международных займов и грантов, в частности через проект РЕАСЕ", - написала Пищанская в Facebook.

Одним из сложных вызовов для Пенсионного фонда, по словам председателя Счетной палаты, являются и долгое время будут оставаться демографические изменения. Ведь на начало апреля 2024 года нагрузка на каждую тысячу застрахованных увеличилась до 945 пенсионеров.

"В то же время мы обнаружили значительные проблемы с системой физической идентификации пенсионеров, особенно переселенцев и тех, кто находится на временно оккупированных территориях", - отметила чиновница.

По ее словам, "существуют законодательные пробелы, создающие условия для получения пенсий в повышенных размерах, в частности, пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности". "Повышение пенсий этим категориям по решениям судов привели к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ в размере 66,5 млрд грн в год", - указала Песчанская.

Кроме того, по ее словам, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарели, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не являются единичными.

"Результаты этого аудита являются важным сигналом о неотложности реформ, направленных на формирование социально справедливой, прозрачной и устойчивой пенсионной системы. В своих рекомендациях ПФУ, Минсоцполитики и Минфину мы, в частности, подчеркиваем необходимость совершенствования нормативно-правовой базы для оптимизации расходов бюджета ПФУ, а также усилении процессов идентификации пенсионеров", - сообщила Пищанская.

Она добавила, что отдельные затронутые Счетной палатой во время аудита вопросы уже начали решаться правительством.

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