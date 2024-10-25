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Перший аудит Пенсійного фонду виявив проблеми з ідентифікацією та виплатами

Київ • УНН

 • 16767 перегляди

Рахункова палата провела перший історичний аудит ПФУ за міжнародними стандартами. Виявлено проблеми з ідентифікацією пенсіонерів та додаткове навантаження на бюджет через підвищені виплати.

Перший аудит Пенсійного фонду виявив проблеми з ідентифікацією та виплатами

Рахункова палата провела перший в історії аудит ефективності Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. Що виявили, розповіла голова Рахункової палати Ольга Піщанська 24 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Загалом ПФУ, попри важкі умови війни, зумів забезпечити своєчасні та повні виплати пенсій понад 10 млн пенсіонерів. Майже 50% видатків на виплату пенсій у 2022-2023 роках було покрито завдяки залученню міжнародних позик і грантів, зокрема через проєкт РЕАСЕ", - написала Піщанська у Facebook.

Одним із складних викликів для Пенсійного фонду, зі слів голови Рахункової палати, є і тривалий час залишатимуться демографічні зміни. Адже на початок квітня 2024 року навантаження на кожну тисячу застрахованих збільшилося до 945 пенсіонерів.

"Водночас ми виявили значні проблеми із системою фізичної ідентифікації пенсіонерів, особливо переселенців та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - зазначила посадовиця.

За її словами, "існують законодавчі прогалини, що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості". "Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік", - вказала Піщанська.

Окрім того, з її слів, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.

"Результати цього аудиту є важливим сигналом щодо нагальності реформ, спрямованих на формування соціально справедливої, прозорої та стійкої пенсійної системи. У своїх рекомендаціях ПФУ, Мінсоцполітики та Мінфіну ми, зокрема, наголошуємо на необхідності вдосконалення нормативно-правової бази задля оптимізації витрат бюджету ПФУ, а також підсиленні процесів ідентифікації пенсіонерів", - повідомила Піщанська.

Вона додала, що окремі порушені Рахунковою палатою під час аудиту питання уже почали вирішуватися урядом. 

"Для забезпечення справедливості": за рішенням РНБО планують змінити механізм нарахування пенсій посадовцям22.10.24, 18:56 • 17655 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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