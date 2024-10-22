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"Для забезпечення справедливості": за рішенням РНБО планують змінити механізм нарахування пенсій посадовцям

Київ • УНН

 • 17655 перегляди

Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Рішення РНБО, введене в дію президентом Зеленським, спрямоване на забезпечення справедливості у цій сфері.

"Для забезпечення справедливості": за рішенням РНБО планують змінити механізм нарахування пенсій посадовцям

Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Як пише УНН, про це йдеться у рішенні РНБО, яке ввів в дію президент Володимир Зеленський.

Деталі

Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає розробку законопроєкту про перегляд механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям.

Згідно з рішенням РНБО, уряд разом з Міністерством соціальної політики має забезпечити розробку та внесення в парламент відповідного "законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері".

Нагадаємо

Також президент вимагає розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. У тому ж рішенні РНБО йдеться про те, що реформування системи МСЕК в Україні має передбачати їх ліквідацію.

64 посадовців МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність - СБУ22.10.24, 17:32 • 21628 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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