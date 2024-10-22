"Для забезпечення справедливості": за рішенням РНБО планують змінити механізм нарахування пенсій посадовцям
Київ • УНН
Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Рішення РНБО, введене в дію президентом Зеленським, спрямоване на забезпечення справедливості у цій сфері.
Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Як пише УНН, про це йдеться у рішенні РНБО, яке ввів в дію президент Володимир Зеленський.
Деталі
Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає розробку законопроєкту про перегляд механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям.
Згідно з рішенням РНБО, уряд разом з Міністерством соціальної політики має забезпечити розробку та внесення в парламент відповідного "законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері".
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Також президент вимагає розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. У тому ж рішенні РНБО йдеться про те, що реформування системи МСЕК в Україні має передбачати їх ліквідацію.
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