"Для обеспечения справедливости": по решению СНБО планируют изменить механизм начисления пенсий чиновникам
Киев • УНН
Правительство должно разработать законопроект о пересмотре начисления пенсионных выплат должностным лицам госорганов. Решение СНБО, введенное в действие президентом Зеленским, направлено на обеспечение справедливости в этой сфере.
Правительство должно разработать законопроект о пересмотре начисления пенсионных выплат должностным лицам госорганов. Как пишет УНН, об этом говорится в решении СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский.
Детали
Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года, которое предусматривает разработку законопроекта о пересмотре механизма начислений пенсионных выплат чиновникам.
Согласно решению СНБО, правительство вместе с Министерством социальной политики должно обеспечить разработку и внесение в парламент соответствующего "законопроекта по пересмотру системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов для обеспечения справедливости в соответствующей сфере".
Напомним,
Также президент требует разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. В том же решении СНБО говорится о том, что реформирование системы МСЭК в Украине должно предусматривать их ликвидацию.
64 должностных лица МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности - СБУ22 октября 2024, 14:32 • 12307 просмотров