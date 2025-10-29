В ульяновській області рф палає нафтобаза
Київ • УНН
У російській ульяновській області атаковано нафтобазу в місті новоспасське, що підтверджують місцеві пабліки. Атака на об'єкт ОАО "НС-Ойл" триває.
В ульяновській області рф була атакована нафтобаза. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеів пабліки.
Деталі
Зазначається, що дронова атака продовжується.
Ульяновська область, місто Новоспасское. В одному районі знаходяться три нафтобази. Заявлено про атаку на ОАО "НС-Ойл"
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження прифронтового складу пального окупантів та нафтобази на тимчасово окупованій території Луганської області. У ніч на 27 жовтня дрони ССО завдали успішних ударів по об'єктах забезпечення армії РФ, коли цистерни були заповнені.
У підмосковному серпухові запалала нафтобаза після удару БПЛА26.10.25, 18:59 • 7922 перегляди