В ульяновской области рф горит нефтебаза
Киев • УНН
В российской ульяновской области атакована нефтебаза в городе Новоспасское, что подтверждают местные паблики. Атака на объект ОАО "НС-Ойл" продолжается.
Детали
Отмечается, что дроновая атака продолжается.
Ульяновская область, город Новоспасское. В одном районе находятся три нефтебазы. Заявлено об атаке на ОАО "НС-Ойл"
Напомним
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение прифронтового склада горючего оккупантов и нефтебазы на временно оккупированной территории Луганской области. В ночь на 27 октября дроны ССО нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ, когда цистерны были заполнены.
