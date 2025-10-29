$42.070.07
20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 55193 просмотра
В ульяновской области рф горит нефтебаза

Киев • УНН

 698 просмотра

В российской ульяновской области атакована нефтебаза в городе Новоспасское, что подтверждают местные паблики. Атака на объект ОАО "НС-Ойл" продолжается.

В ульяновской области рф горит нефтебаза

В Ульяновской области РФ была атакована нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что дроновая атака продолжается.

Ульяновская область, город Новоспасское. В одном районе находятся три нефтебазы. Заявлено об атаке на ОАО "НС-Ойл"

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение прифронтового склада горючего оккупантов и нефтебазы на временно оккупированной территории Луганской области. В ночь на 27 октября дроны ССО нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ, когда цистерны были заполнены.

В подмосковном серпухове загорелась нефтебаза после удара БПЛА26.10.25, 18:59 • 7922 просмотра

Вадим Хлюдзинский

