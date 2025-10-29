В ульяновской области рф горит нефтебаза

В Ульяновской области РФ была атакована нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что дроновая атака продолжается.

Ульяновская область, город Новоспасское. В одном районе находятся три нефтебазы. Заявлено об атаке на ОАО "НС-Ойл" - говорится в одном из сообщений.

Напомним

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение прифронтового склада горючего оккупантов и нефтебазы на временно оккупированной территории Луганской области. В ночь на 27 октября дроны ССО нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ, когда цистерны были заполнены.

В подмосковном серпухове загорелась нефтебаза после удара БПЛА