ССО уразили прифронтовий склад пального та нафтобазу окупантів на Луганщині: показали відео
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження прифронтового складу пального окупантів та нафтобази на тимчасово окупованій території Луганської області. У ніч на 27 жовтня дрони ССО завдали успішних ударів по об'єктах забезпечення армії РФ, коли цистерни були заповнені.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження прифронтового складу пального та нафтобази окупантів на тимчасово окупованій території Луганської області, пише УНН.
ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу. У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії рф. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України. Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект
Як вказано, Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг.
Втрати ворога: українські захисники знешкодили 800 солдатів та 547 БпЛА за добу27.10.25, 07:37 • 5246 переглядiв