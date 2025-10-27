ССО поразили прифронтовой склад горючего и нефтебазу оккупантов в Луганской области: показали видео
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение прифронтового склада горючего оккупантов и нефтебазы на временно оккупированной территории Луганской области. В ночь на 27 октября дроны ССО нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ, когда цистерны были заполнены.
ССО уничтожили прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебазу. В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций нанесли успешные поражения по объектам обеспечения армии РФ. Склад ГСМ и нефтебаза находились на временно оккупированной территории Луганской области Украины. Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект
Как указано, Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг.
