ССО поразили прифронтовой склад горючего и нефтебазу оккупантов в Луганской области: показали видео

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение прифронтового склада горючего и нефтебазы оккупантов на временно оккупированной территории Луганской области, пишет УНН.

ССО уничтожили прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебазу. В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций нанесли успешные поражения по объектам обеспечения армии РФ. Склад ГСМ и нефтебаза находились на временно оккупированной территории Луганской области Украины. Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект - сообщили в ССО в соцсетях.

Как указано, Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг.

