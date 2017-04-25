В Україні збільшився рівень смертності засуджених - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Перевірка додержання вимог законодавства з питань медичного обслуговування засуджених осіб у виправних колоніях та лікувальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України виявила, що засуджені отримують неналежну і неефективну медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Найбільш поширеними порушеннями прав людини на охорону здоров’я в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України у більшості регіонів держави є відсутність належних умов тримання та лікування засуджених, неукомплектованість штату лікарів, їх недостатня кваліфікація та соціальне забезпечення тощо. Медичні частини та профільні лікарняні заклади не мають необхідного обладнання, а наявне у понад 70% випадках є застарілим, технічно зношеним або взагалі не працює”, — додали у ГПУ.
Зокрема зазначається, що у більшості регіонів України в установах виконання покарань допускаються порушення вимог Закону України “Про протидію захворюванню на туберкульоз” при наданні медичної допомоги засудженим, хворим на відкриті форми туберкульозу.
Крім того, під час перевірки встановлено, що неналежно організовано роботу з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу у засуджених у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
“Несвоєчасне медичне обстеження засуджених, наявність у них тяжких соматичних та інфекційних захворювань, зволікання з переведенням хворих до лікувальних закладів, неналежна діагностика та лікування є головними чинниками, що негативно впливають на рівень смертності серед засуджених”, — підкреслили у ГПУ.
За даними відомства, минулого року рівень смертності засуджених фактично зріс більше ніж на чверть.
"При цьому кількість летальних випадків станом на 21.04.2017 збільшилася і в абсолютних показниках (з 148 до 184)",- уточнили у ГПУ.
За даними перевірки, основними причинами смертності залишаються серцево-судинні та онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, хвороби центральної нервової системи, туберкульоз і суїциди.
Через виявлені порушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто 95 службових осіб, розпочато 23 кримінальні провадження за фактами можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.
Перевірка проводилася в установах Державної кримінально-виконавчої служби України у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Міністерстві юстиції України.
"За їх результатами внесено 5 документів реагування, з них 1 — Міністру юстиції України, який наразі перебуває на розгляді",- додали у ГПУ.
До перевірок були залучені спеціалісти закладів Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, представники громадських правозахисних організацій.