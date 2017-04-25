В Украине увеличился уровень смертности осужденных - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Проверка соблюдения требований законодательства по вопросам медицинского обслуживания осужденных в исправительных колониях и лечебных учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины обнаружила, что осужденные получают ненадлежащую и неэффективную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Наиболее распространенными нарушениями прав человека на охрану здоровья в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в большинстве регионов страны является отсутствие надлежащих условий содержания и лечения осужденных, неукомплектованность штата врачей, их недостаточная квалификация и социальное обеспечение и тому подобное. Медицинские части и профильные лечебные учреждения не имеют необходимого оборудования, а имеющееся в более чем 70% случаев является устаревшим, технически изношенным или вообще не работает", - сообщили в ГПУ.
В частности отмечается, что в большинстве регионов Украины в учреждениях исполнения наказаний допускаются нарушения требований Закона Украины "О противодействии заболеванию туберкулезом" при оказании медицинской помощи осужденным, больным открытой формой туберкулеза.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что ненадлежащим организована работа по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции / СПИДа у осужденных в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
"Несвоевременное медицинское обследование осужденных, наличие в них тяжелых соматических и инфекционных заболеваний, промедление с переводом больных в лечебные учреждения, ненадлежащее диагностика и лечение являются главными факторами, которые негативно влияют на уровень смертности среди осужденных", - подчеркнули в ГПУ.
По данным ведомства, в прошлом году уровень смертности осужденных фактически вырос более чем на четверть.
"При этом количество летальных случаев состоянию на 21.04.2017 увеличилась и в абсолютных показателях (с 148 до 184)", - уточнили в ГПУ.
По данным проверки, основными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, ВИЧ/СПИД, болезни центральной нервной системы, туберкулез и суициды.
Из-за обнаруженых нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 95 должностных лиц, начато 23 уголовных производства по фактам возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Проверка проводилась в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Министерстве юстиции Украины.
"По их результатам внесено 5 документов реагирования, из них 1 - Министру юстиции Украины, который сейчас находится на рассмотрении", - добавили в ГПУ.
К проверкам были привлечены специалисты учреждений Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, представители общественных правозащитных организаций.