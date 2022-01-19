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В Україні вже 3,78 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд січня - 12 815

В Україні вже 3,78 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд січня - 12 815

Київ • УНН

 • 22008 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 січня, - 12,8 тисячі, найбільше з початку січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 401 особа;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 780 903 особи;
  • одужало – 3 567 336 осіб;
  • летальних випадків – 98 712;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1422, медпрацівників – 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (1575) області, місті Київ (1268), Львівській (956), Сумській (860) та Вінницькій (767) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 18 областей та Київ.

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

З 30 грудня всі області - у "жовтій" зоні.

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