В Украине уже 3,78 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд января - 12 815

КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 января, - 12,8 тысячи, больше всего с начала января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.