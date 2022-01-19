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В Украине уже 3,78 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд января - 12 815

Киев • УНН

 • 21995 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 января, - 12,8 тысячи, больше всего с начала января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 2 401 лицо;
  • летальных случаев - 163;
  • выздоровело - 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 780 903 лица;
  • выздоровело - 3 567 336 человек;
  • летальных случаев - 98 712;
  • проведено ПЦР-тестов - 17 270 793.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1422, медработников - 464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированная в Ивано-Франковской (1575) области, городе Киев (1268), Львовской (956), Сумской (860) и Винницкой (767) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области - в "желтой" зоне.

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