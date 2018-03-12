В Україні створені сприятливі умови для розквіту фальсифікованого ринку алкоголю - Укрвинпром

"Нині в Україні впроваджуються реформи, що передбачають запровадження мораторію на перевірки, переформатування служб контролю та обов’язкове попередження суб’єктів господарювання за 10 днів до перевірки тощо. Все це сприяє недобросовісним виробникам у розквіті фальсифікацій, дає можливість приховувати деяку діяльність виробникам, здійснювати нелегальне виробництво, а на легальному виробництві виробляти необліковану продукцію. Тому маємо ринок, сповнений фальсифікованими алкогольними напоями, і відповідні наслідки", - зазначив він.

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В.Кучеренко додав, що рівень державного контролю за нелегальним ринком алкоголю в Україні є недостатнім.

"В державі відсутній належний контроль як за обсягами виробництва алкогольних напоїв, так і за їхньою якістю, а тим паче за виявленням фактів фальсифікації виноробної продукції. В Україні давно пора запровадити контроль і відповідальність виробників і контролюючих органів на зразок таких, що визначені регламентами ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, за два неповних місяці по всій Україні було ліквідовано 15 підпільних цехів з виробництва нелегального алкоголю. В цілому за рік тіньове виробництво спиртного по країні зросло щонайменше у 8 разів.

Тим часом підвищення акцизів на спиртне вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, така ситуація є наслідком невиваженої податкової політики держави.

“Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка та системна державна політика у спиртовому та алкогольному сегменті. Це якщо говорити про глобальні цілі.

Якщо намагатися зараз оперативно відреагувати на ситуацію, чим врятувати вітчизняного виробника і свого споживача, то, перш за все, треба врегулювати податкову складову. Привести її до тверезих і обґрунтованих акцизів на алкогольні вироби.

Ставка акцизу має бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, послуговуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру і чорну алкогольну продукцію з ринку.

Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні”, — зазначила вона.