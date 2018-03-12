В Украине созданы благоприятные условия для расцвета фальсифицированного рынка алкоголя - Укрвинпром

“Сейчас в Украине внедряются реформы, предусматривающие введение моратория на проверки, переформатирование служб контроля и обязательное предупреждение субъектов хозяйствования за 10 дней до проверки и тому подобное. Все это способствует недобросовестным производителям в развитии фальсификаций, дает возможность скрывать некоторую деятельность производителям, осуществлять нелегальное производство, а на легальном производстве производить неучтенную продукцию. Поэтому имеем рынок, наполненный фальсифицированными алкогольными напитками и соответствующие последствия”, — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мировой алкогольный рынок: потребитель предпочитает виски, пиво и вина

В.Кучеренко добавил, что уровень государственного контроля за нелегальным рынком алкоголя в Украине недостаточный.

“В государстве отсутствует надлежащий контроль как по объемам производства алкогольных напитков, так и по их качеству, а тем более по выявлению фактов фальсификации винодельческой продукции. В Украине давно пора ввести контроль и ответственность производителей и контролирующих органов вроде таких, которые определены регламентом ЕС”, — отметил он.

Напомним, за два неполных месяца по всей Украине было ликвидировано 15 подпольных цехов по производству нелегального алкоголя. В целом, за год теневое производство спиртного по стране возросло как минимум в 8 раз.

Между тем повышение акцизов на спиртное уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, такая ситуация является следствием невзвешенной налоговой политики государства.

“Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте. Это если говорить о глобальных целях.

Если пытаться сейчас оперативно отреагировать на ситуацию, чем спасти отечественного производителя и своего потребителя, то, прежде всего, нужно урегулировать налоговую составляющую. Привести ее к трезвым и обоснованным акцизам на алкогольные изделия.

Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка.

По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня”, — отметила она.