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В Україні підготували проект криптографічного захисту інформації через Blockchain

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підготувала проект технічного регламенту та засоби криптографічного захисту інформації. Про це під час звіту Адміністрації Держспецзв'язку в галузі захисту інформації повідомив заступник начальника Департаменту криптографічного захисту інформації Держспецзв'язку Данило Мялковський, передає УНН.

В Україні підготували проект криптографічного захисту інформації через Blockchain

"Державна служба спеціального зв’язку підготувала проект технічного регламенту та засоби криптографічного захисту інформації. Це перший суттєвий крок в імплементації сучасних міжнародних вимог у сфері технічного регулювання цієї сфери. Зараз цей проект готується до затвердження Кабінетом міністрів України. Ми завершили дослідження безпекових питань та розроблення рекомендацій щодо застосування технологій Blockchain. Створено програмний комплекс базової Blockchain-системи з використаннями української криптографії з високою постквантовою стійкістю для реалізації децентралізованого електронного голосування", - зазначив він.

Окрім того, він зазначив, що Міністерство цифрової трансформації погодило дорожню карту реформування.

"Дорожня карта передбачає поступовий перехід від оцінки процесів захисту інформації до оцінки стану її безпеки, запровадження європейських підходів та новацій у цій сфері", - додав він.

Так, за його словами, державна служба спеціального зв’язку в цьому році завершила роботу і випускає в обіг засіб шифрування для застосування у системах радіозв’язку. Він, як і інші засоби шифрування для використання у державних органах повністю розроблений та виготовлений в Україні.

Мялковський додає, що окремим напрямом роботи є виконання національних зобов’язань.

"Окремим напрямком нашої роботи є виконання національних зобов’язань України щодо акредитації з безпеки українських інформаційно-телекомунікаційних систем для оброблення інформації НАТО з обмеженим доступом. Відповідне рішення уряду готується на затвердження", - відмічає він.

Нагадаємо, у межах проекту закону про протидію дезінформації в Україні з’явиться Уповноважений з питань інформації, який взаємодіятиме з суспільством, поширювачами інформації, і з судом - у питаннях, що належать до його компетенції.

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