В Украине подготовили проект криптографической защиты информации через Blockchain
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подготовила проект технического регламента и средства криптографической защиты информации. Об этом во время отчета Администрации Госспецсвязи в области защиты информации сообщил заместитель начальника Департамента криптографической защиты информации Госспецсвязи Даниил Мялковський, передает УНН.
"Государственная служба специальной связи подготовила проект технического регламента и средства криптографической защиты информации. Это первый существенный шаг в осуществлении современных международных требований в сфере технического регулирования этой сферы. Сейчас этот проект готовится к утверждению Кабинетом министров Украины. Мы завершили исследования вопросов безопасности и разработки рекомендаций по применению технологий Blockchain. Создан программный комплекс базовой Blockchain-системы с использованием украинской криптографии с высокой постквантовой стойкостью для реализации децентрализованного электронного голосования", - отметил он.
Кроме того, он отметил, что Министерство цифровой трансформации согласовало дорожную карту реформирования.
"Дорожная карта предусматривает постепенный переход от оценки процессов защиты информации к оценке состояния ее безопасности, внедрения европейских подходов и новаций в этой сфере", - добавил он.
Так, по его словам, государственная служба специальной связи в этом году завершила работу и выпускает в обращение средство шифрования для применения в системах радиосвязи. Оно, как и другие средства шифрования для использования в государственных органах полностью разработан и изготовлен в Украине.
Мялковський добавляет, что отдельным направлением работы является выполнение национальных обязательств.
"Отдельным направлением нашей работы является выполнение национальных обязательств Украины по аккредитации по безопасности украинских информационно-телекоммуникационных систем для обработки информации НАТО с ограниченным доступом. Соответствующее решение правительства готовится на утверждение", - отмечает он.
Напомним, в рамках проекта закона о противодействии дезинформации в Украине появится Уполномоченный по вопросам информации, который будет взаимодействовать с обществом, распространителями информации, и с судом - в вопросах, относящихся к его компетенции.