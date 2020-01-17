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В Україні планують запровадити посаду уповноваженого з питань інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У межах проекту закону про протидію дезінформації в Україні з’явиться Уповноважений з питань інформації, який взаємодіятиме з суспільством, поширювачами інформації, і з судом - у питаннях, що належать до його компетенції. Про це під час презентації законопроекту розповів заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.

В Україні планують запровадити посаду уповноваженого з питань інформації

"Чинне законодавство не передбачає особи, можливості звернутись за захистом прав суспільства, тому немає ні повноважень, ні можливостей. Як ми на це відповідаємо – це Уповноважений з питань інформації, який діє в інтересах суспільства, який має право звертатися і до поширювачів інформації, і до суду з питань, що відносяться до його компетенції", - повідомив Максимчук.

Так, Уповноважений призначатиметься Кабміном, з кандидатів, які вносяться МКМС, Мін'юстом, Уповноваженим ВР з прав людини. Ця посада передбачає моніторинг інформаційного поля, а її виконавець має захищати інтереси суспільства.

"Основними його повноваженнями є моніторинг інформаційного поля, реакції на заяви, звернення до поширювачів інформації з вимогами про спростування або права на відповідь, щодо дезінформації, або до суду, у випадку, якщо відсутня реакція розповсюджувача на звернення. Якщо Уповноважений звертається до розповсюджувача, а той не реагує або відсутній взагалі у публічному доступі, дані, хто це розповсюджує, тоді йде звернення до суду з вимогою про обмеження доступу до цієї інформації", - розповів заступник міністра.

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Він також зазначив, що усі обмеження приймаються виключно за рішенням суду, а Уповноважений – діє як суб’єкт і має захищати інтереси суспільства.

У випадку, якщо у діях особи є склад злочину, він звертається до правоохоронних органів, щоб встановити "є - немає" (дезінформації - ред.), і відповідно до процедури, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України, довести цю ситуацію до суду або не довести.

Основні інструменти, що матиме Уповноважений у боротьбі з дезінформацією: право на відповідь або вимога про спростування інформації.

"Спочатку йде процедура досудова, але якщо не досягається результат, звертається Уповноважений до суду, і відповідно, у такому порядку відбуваються всі інші процедури, що мають або привести до успіху, або сторона, що розповсюджує - доведе, що це не є дезінформація", - резюмував Максимчук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня 2019 року розробити та направити на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.

Багато норм з тих, які наразі обговорюються в законопроекті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України залишається тимчасово окупованою.

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