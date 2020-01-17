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В Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам информации

Киев • УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках проекта закона о противодействии дезинформации в Украине появится Уполномоченный по вопросам информации, который будет взаимодействовать с обществом, распространителями информации, и с судом - в вопросах, относящихся к его компетенции. Об этом во время презентации законопроекта рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.

В Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам информации

"Действующее законодательство не предусматривает человека, возможности обратиться за защитой прав общества, поэтому нет ни полномочий, ни возможностей. Как мы на это отвечаем - это Уполномоченный по вопросам информации, который действует в интересах общества, вправе обращаться и к распространителям информации, и в суд по вопросам, относящимся к его компетенции", - сообщил Максимчук.

Так, Уполномоченный будет назначаться Кабмином, из кандидатов, которые вносятся МКМС, Минюстом, Уполномоченным по правам человека. Эта должность предусматривает мониторинг информационного поля, а ее исполнитель должен защищать интересы общества.

"Основными его полномочиями является мониторинг информационного поля, реакции на заявления, обращения к распространителям информации с требованиями об опровержении или права на ответ, по дезинформации, или в суд, в случае, если отсутствует реакция распространителя на обращение. Если Уполномоченный обращается к распространителю, а тот не реагирует или отсутствует вообще в публичном доступе, данные, кто это распространяет, тогда идет обращение в суд с требованием об ограничении доступа к этой информации", - рассказал замминистра.

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Он также отметил, что все ограничения принимаются исключительно по решению суда, а Уполномоченный - действует как субъект и должен защищать интересы общества.

В случае, если в действиях лица есть состав преступления, он обращается в правоохранительные органы, чтобы установить "есть - нет" (дезинформации - ред.), И в соответствии с процедурой, предусмотренной Уголовным процессуальным кодексом Украины, довести эту ситуацию до суда или не довести.

Основные инструменты, которые будет иметь Уполномоченный по борьбе с дезинформацией: право на ответ или требование об опровержении информации.

"Сначала идет процедура досудебная, но если не достигается результат, обращается Уполномоченный в суд, и соответственно, в следующем порядке происходят все остальные процедуры, которые должны или привести к успеху, или сторона распространяет - докажет, что это не дезинформация", - резюмировал Максимчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря 2019-го разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Многие нормы из тех, которые сейчас обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.

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