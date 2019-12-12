В ООН стурбовані щодо підготовки закону про боротьбу з дезінформацією в Україні

"Я хотіла б наголосити на важливості забезпечення, створення і охорони середовища, в якому може виражатись та вільно обговорюватись різні та протилежні погляди. Нас особливо турбує те, як розроблятиметься закон про боротьбу з дезінформацією, підготовку якого вимагає указ Президента від 8 листопада 2019 року №837/2019, оскільки такий закон міг би суперечити зобов’язанням України стосовно свободи думок і вираження поглядів та інформації. Ми застерігаємо уряд від установлення несумірних обмежень на свободу вираження поглядів та свободу ЗМІ", - сказала Богнер.

Окрім того, з її слів, на території, контрольованій "Д/ЛНР", місія ООН спостерігала "відсутність критичних матеріалів у засобах масової інформації, а висловлювати свою думку мешканці можуть на єдиній доступній платформі – у соціальних мережах".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня цього року розробити та направити на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.

Раніше цього місяця міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не прийшов на публічне обговорення намірів його Міністерства запровадити жорстке регулювання журналістської діяльності та передбачити кримінальну відповідальність для медійників - у відомстві пообіцяли запросити журналістів на дискусію "пізніше".