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В ООН обеспокоены относительно подготовки закона о борьбе с дезинформацией в Украине

В ООН обеспокоены относительно подготовки закона о борьбе с дезинформацией в Украине

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В миссии ООН по правам человека выразили обеспокоенность относительно того, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией в Украине, поскольку такой закон мог бы противоречить обязательствам государства о свободе мнений и их выражения и информации. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает корреспондент УНН.

"Я хотела бы подчеркнуть важность обеспечения, создания и охраны окружающей среды, в которой могут выражаться и свободно обсуждаться различные и противоположные взгляды. Нас особенно беспокоит то, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией, подготовку которого требует указ Президента от 8 ноября 2019 года № 837/2019, поскольку такой закон мог бы противоречить обязательствам Украины относительно свободы мнений и их выражения и информации. Мы предостерегаем правительство от установления несоизмеримых ограничений на свободу слова и свободу СМИ", - сказала Богнер.

Кроме того, по ее словам, на территории, контролируемой "Д/ЛНР", миссия ООН наблюдала "отсутствие критических материалов в средствах массовой информации, а высказывать свое мнение жители могут на единой доступной платформе - в социальных сетях".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Ранее в этом месяце министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не пришел на публичное обсуждение намерений его Министерства ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков - в ведомстве пообещали пригласить журналистов на дискуссию "позже".

Украинские Национальные Новости

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