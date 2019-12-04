Бородянський проігнорував дискусію щодо жорсткого регулювання журналістської діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не прийшов на публічне обговорення намірів його Міністерства запровадити жорстке регулювання журналістської діяльності та передбачити кримінальну відповідальність для медійників - у відомстві пообіцяли запросити журналістів на дискусію "пізніше". Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає кореспондент УНН.
"Ми стривожені можливістю згортання свободи слова і прав журналістів в Україні... Тому ми запросили на цю дискусію колег-журналістів, експертів, але ми базово запрошували до участі і ініціатора цих інновацій, або драконівських, на наш погляд, правок, пана міністра культури, молоді та спорту Україна Володимира Бородянського, який відповідає за інформаційну політику в Україні, який вийшов з ініціативою щодо жорсткого державного регулювання журналістської діяльності в Украіні", - сказав Томіленко.
З його слів, НСЖУ заздалегідь надіслало публічне запрошення та комунікувало з міністерством культури.
"Вчора ввечері ми отримали лист від першого заступника міністра Бородянського, де доводиться до відома журналістській спільноті, про те що всіх нас запросять пізніше до участі в певній публічній дискусії, коли міністерство напрацює в своїх робочих групах свій законопроект. У цьому міністерство культури нібито демонструє відкритість до обговорення і діалогу", - повідомив голова спілки.
Нагадаємо, Бородянський пояснив термін "стандарт новин" в указі Зеленського.